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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.22 10:00

Всероссийскому проекту «Гастрономическая карта России» вручена премия правительства РФ в области туризма за 2022 год

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства РФ в области туризма за 2022 год. Торжественная церемония прошла в Доме правительства. Вице-премьер наградил за вклад в развитие туризма в России 21 лауреата – авторов 10 проектов в сфере туризма. Список победителей был утверждён распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина. За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу выплачивается 1 млн рублей на дальнейшее развитие.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что под руководством председателя правительства Михаила Мишустина создаются все условия для активного развития внутреннего туризма. В мае прошлого года был запущен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Его инструменты помогают регионам ускорить строительство туристической инфраструктуры и выполнить соответствующее поручение Президента России, а также создавать доступные туристические продукты для граждан: познавательные экскурсии, новые экомаршруты, туры для молодёжи и детей.

«Для России текущая ситуация не только серьёзный вызов, но и стимул для движения вперёд. И в этом нет сомнений, когда я вижу вас – неравнодушных людей и профессионалов своего дела. На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России. Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает региональный комитет по туризму, вице-премьер отметил, что в число победителей вошли проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий. Среди лауреатов Дмитрий Чернышенко особо отметил всероссийский проект «Гастрономическая карта России». В своей речи автор-методист и руководитель проекта Екатерина Шаповалова сказала о важности внедрения российской региональной кухни в туристическую инфраструктуру как базового критерия формирования отечественного турпродукта.

«Наш проект про людей и для людей – каждый гость наших фестивалей может ответить на вопрос «что и где обязательно нужно попробовать в регионе». В России невозможно делать успешные проекты без личной вовлеченности, личного участия – на наших фестивалях владельцы бизнеса в первом лице стоят у прилавка, а чиновники из туристических ведомств, которые не прячутся в кабинетах, а работают на фестивале в команде с бизнесом. Мурманская область вырвалась вперед по объему работы в проекте с наибольшим количеством проведенных фестивалей. «Арктическая кухня» от полной неизвестности попала на первые строчки в списках туристов и даже конкурирует за первое место с самим северным сиянием. Масштабный фестиваль Ростуризма во Владивостоке при поддержке правительства Приморского края – это крупнейший фестиваль, на который удалось привезти участников со всей России, мы очень гордимся этим событием и нашей приморской командой. Я благодарю губернатора Светлану Орлову и команду Олега Сафонова, за информационную и моральную поддержку никому неизвестного автора-методиста, начиная с нашего регионального стартового проекта 2016 года «Гастрономическая карта Владимирской области», губернатора Андрея Чибиса за личную поддержку и вовлеченность в проблемы наших предпринимателей, и конечно же, молодую команду Зарины Догузовой за профессионализм и беспрецедентное продвижение регионов. Горжусь и благодарю: все наши команды в регионах-участниках, моих товарищей и соратников Игоря Кехтера, Игоря Бухарова, Елену Меркулову, моих родителей, мужа и детей. Что дальше? Потратим деньги на загрузку данных об участниках проекта в наше мобильное приложение «Гид Гастрономическая карта России», и от нас давно ждут одноименную премию. Будем делать – пора уже показывать лучших среди тех, кто специализируется на нашей российской региональной кухне», – прокомментировала Екатерина Шаповалова после Церемонии вручения премии.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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