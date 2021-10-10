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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.21 14:00

Всероссийской переписи населения: страна выбирает онлайн-перепись

Социологи выяснили самый популярный способ участия во Всероссийской переписи населения, стартующей 15 октября. Более половины респондентов склоняются в пользу самостоятельного заполнения переписных листов онлайн. Таковы результаты опроса, проведенного порталом «SuperJob».

Согласно данным опроса портала, самый популярный способ участия в предстоящей Всероссийской переписи населения — онлайн, с помощью сайта «Госуслуги». Таким образом планируют рассказать о себе 58% опрошенных. Свои планы респонденты объясняют безопасностью такого способа – не надо никого впускать в квартиру – и желанием получить обещанные подарки от партнера самого масштабного статистического обследования десятилетия.

Каждый шестой респондент (16%) планирует принять переписчика у себя дома. Ещё 7% намерены посетить стационарный переписной участок или МФЦ, в большинстве из которых тоже можно будет переписаться. И лишь 19% опрошенных пока не определились со способом участия или сомневаются.

В проведенном в конце сентября опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Напомним, что ранее стали известны итоги сентябрьского исследования на платформе «Mail.Ru», проведенного среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Среди участников этого опроса 56% отдали предпочтение переписи через сайт «Госуслуги», 29% собирались дождаться переписчика дома, а ещё 10% заявили о желании посетить переписной участок. При этом более 65% уверенно согласились с тем, что проведение переписи необходимо для страны. Позицию «Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее» разделили 25% респондентов. Скорее согласны с этим утверждением — 20%, частично — 28%.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября этого года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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