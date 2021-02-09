Всесторонний контроль поможет ликвидировать «безобразие, которое представляет опасность для горожан»

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл совещание с руководителями управляющих организаций. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, в нём также приняли участие представители надзорных органов. Главный вопрос — качество уборки дворов в зимний период.

Встреча состоялась по поручению губернатора Мурманской области. Одним из поводов стало большое количество обращений граждан, которые не удовлетворены тем, как управляющие компании выполняют свои обязанности по содержанию придомовых территорий. Жалобы касаются уборки снега, подсыпки пешеходных дорожек и расчистке кровель домов от наледи.

— Сегодня я буду требовать от руководителей УК соблюдения конкретных сроков наведения порядка: когда будут ликвидированы снежные шапки, сосульки — все то безобразие, которое представляет опасность для горожан. Повторения трагедий прошлых лет нам не нужно, — сказал Евгений Никора. — В Мурманске 58 управляющих и обслуживающих организаций, которые осуществляют управление 2144 многоквартирными домами. Все они должны понимать, что со стороны городских властей, прокуратуры и Госжилинспекции ведётся постоянный контроль их работы, и ослаблять его мы не намерены.

Говоря об уборке снега во дворах, глава администрации города акцентировал внимание на необходимости его своевременного вывоза. Зачастую управляющие компании об этом «забывают». Чтобы не допустить снежных свалок у домов, Евгений Никора попросил назвать сроки окончания этих работ. Также указал на то, что все дворы должны быть в надлежащем и безопасном для передвижения состоянии: не только хорошо расчищены, но и посыпаны.

Подобные совещания с руководителями управляющих организаций глава администрации Мурманска намерен проводить на регулярной основе.