Всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей - вопрос приоритетный. И решаться он должен оперативно

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вчера обсудил механизм рассмотрения обращений наших бойцов, ветеранов боевых действий и их родных на очередной встрече со специалистами фонда «Защитники Отечества» и Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

«Запросы поступают самые разные, и находятся они в компетенции различных ведомств. Наша общая задача - доводить до оптимального решения каждый из поступающих вопросов, будь то помощь в устранении каких-то бытовых сложностей или содействие в получении социальных льгот и гарантий. Маршрутизация при этом должна быть отлаженной и понятной», - подчеркнул Владимир Васильевич.

На встрече также приняли решение ещё более адресно подойти к формированию и отправке следующего гуманитарного груза, который муниципалитет регулярно собирает силами учреждений, организаций и всех неравнодушных жителей. Он будет направлен именно туда, где несут службу североморцы.

