Глава регионального парламента Сергей Дубовой вчера провёл встречу с северянами на площадке Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО.

Со специалистами центра парламентарий обсудил темы, по которым поступает наибольшее число обращений, с жителями области – возможности включения семей участников спецоперации в льготную очередь на переселение из районов Крайнего Севера и сопровождения госфондом «Защитники Отечества» членов семей уволенных участников СВО.

Также в центре внимания был новый вид социального контракта для участников СВО.

— Всесторонняя помощь участникам спецоперации и членам их семей в числе приоритетных задач как федеральной, так и региональной власти. Сегодня посетил центр, который был создан для комплексной помощи данной категории наших граждан. Убедился, что он работает результативно и эффективно, в качестве доказательства статистика – из более, чем 29 тысяч заявлений, 99,6% уже отработано, остальные в процессе, – прокомментировал Сергей Дубовой. – Большое внимание на встрече было уделено такой адресной государственной социальной помощи, как социальный контракт. Очень популярная мера поддержки в нашем регионе, которую чаще всего используют для открытия своего дела, в том числе и бойцы, возвращающиеся домой. Для них это и возможность быстрой успешной социализации и адаптации, и шанс заниматься любимым делом во благо своей малой Родины.

Напомним, центр создан в 2022 году и является структурным подразделением ЦСПН Мурманской области. Его задача – комплексное сопровождение и оказание содействия в решении бытовых, финансовых, образовательных, социальных, правовых и психологических вопросов. Кураторы территориально работают в тринадцати муниципалитетах области. Для оперативного решения вопросов центр обеспечивает межведомственное взаимодействие с координаторами из исполнительных органов государственной власти, федеральных структур и органов местного самоуправления.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/444/wkrg82zbk40njalsuywojvehdc81vhzm.JPG