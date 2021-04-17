«Всевидящую» камеру протестировали в Арктике

Военнослужащие ВМФ России в ходе учений «Умка» в Арктике протестировали новейшую инфракрасную SWIR-камеру, которая способна «видеть» сквозь снег и камуфляж. Об этом 16 апреля сообщили журналистам в пресс-службе холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Спектр от 0,9 до 1,7 мкм, в котором работает камера, позволяет видеть камуфлирующие покрытия и обнаруживать замаскированные объекты. Кроме того, она способна находить источники лазерного излучения и любые тепловые вспышки. Например, выстрелы, залпы и сигналы», - рассказали в пресс-службе.

Как пишет ТАСС, специалисты отметили, что участие в 18-дневной экспедиции на Новую Землю позволило военным «в полной мере оценить и подтвердить её преимущества, в том числе в вопросе обнаружения и идентификации объектов в сложных метеорологических условиях».

Камера разработана специалистам Научно-производственного объединения «Орион» (входит в «Швабе»). По утверждению разработчиков, пользоваться SWIR-камерой можно в круглосуточном режиме при низких уровнях освещенности и в экстремальных климатических условиях. Корпус полностью герметичен и имеет высокий класс защиты, который предохраняет от повреждений, пыли и воды.

«Наша камера в перспективе может быть интересна российским вооруженным силам, так как в её широкую сферу применения входит обеспечение безопасности и контроль ситуации на суше, а также помощь в морской навигации», - приводит пресс-служба слова временного генерального директора НПО «Орион» Павла Абрамова.

Напомним, комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» стартовала 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, и завершилась на прошлой неделе. В ходе нее впервые в истории российского Военно-морского флота было выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров, а также состоялся полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.