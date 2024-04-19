ВШК «Тренд»: мурманчане среди лучших

По итогам онлайн-викторины определены победители и призёры ВШК «Тренд». В общероссийский финал конкурса вышли 10 школьных команд – по пять в каждой номинации. Мурманскую область представляли сразу две наши команды – гимназии №2 и лицея №2.

По итогам онлайн-викторины определены победители и призёры ВШК «Тренд». В общероссийский финал конкурса вышли 10 школьных команд – по пять в каждой номинации. Мурманскую область представляли сразу две наши команды – гимназии №2 и лицея №2.

В номинации №1 в борьбу за лидерство вступили мурманчане Орловский Иван и Саломатин Савва. Одновременно с ними показывали свои знания школьники из Красноярского края, Омской и Ростовской областей, Камчатки. В результате сложнейшей борьбы команда мурманских гимназистов оторвалась от соперников и вышла в победители с результатом в 45,1 балла.

Второе место заняли ребята из Ростовской, третье – из Омской областей.

В номинации №2 мурманским лицеисткам Черновой Милане и Постниковой Арине противостояли учащиеся из Республики Алтай, г. Санкт-Петербурга, Кировской и Омской областей. По итогам команда мурманчан набрала 41,52 балла и лишь на сотые балла уступила Кировской области, заняв IV место в России. В лидеры вышли ребята из г. Санкт-Петербурга, на втором месте – школьники из Новосибирска.

Как сообщает Мурманскстат, команды Мурманской области показали высокий уровень знаний по статистике, эрудицию и умение логично выстроить свой ответ.

Фото: https://vk.com/@-188169427-murmanchane-stali-luchshimi-v-trende