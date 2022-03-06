Вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США

«Группировки войск Луганской и Донецкой народных республик, при огневой поддержке российских Вооруженных сил, продолжают наступательные действия. Подразделения народной милиции Донецкой республики успешно развивают наступление в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направления. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины, - ообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице.

Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.

Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и 2 вертолёта. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолётах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны.

Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины.

Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий.

В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий.

В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

Очевидно, что с началом специальной военной операции, у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.

Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов».

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