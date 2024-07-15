Всматриваемся и познаём «Зелёный наряд города»

Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея 19 июля в 15.00 в центре Мурманска проводят пешеходную экскурсию «Зелёный наряд города». Приглашают всех желающих познакомиться с растительным миром скверов центра столицы Кольского полуострова.

Участники необычного путешествия узнают об истории озеленения города, о деятельности Полярного-альпийского ботанического сада и о том, какие представители флоры произрастают сегодня. Экскурсовод расскажет о применении растений, легендах и народных приметах, связанных с ними.

Почему в некоторые годы мы даже не замечаем тополиный пух в Мурманске и какие хвойные деревья чувствуют себя комфортно в городской среде? А знаете ли вы, что означает понятие «интродуцент»? Как связаны лиственница сибирская и Венеция? На эти и другие вопросы вы получите ответы на экскурсии.

Пункт сбора группы — Дворец культуры им. С.М. Кирова (Пушкинская улица, 3). Продолжительность экскурсии 60 мин. (12+)

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457274733%2Falbum-91580302_00%2Frev