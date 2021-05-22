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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.21 08:45

Вспоминая юбилейную спартакиаду

Приближается лето, а это не только долгожданное тепло и солнце, но и активный летний спортивный сезон. Как рассказала председатель спортивного комитета АО «ММТП» Ольга Оралова, уже сейчас ведется подготовка к участию представителей предприятия сразу в нескольких мероприятиях. В том числе, в летней Спартакиаде АО «Олкон», Чемпионате Мурманской области по пейнтболу в дивизионе «Механика», Чемпионате корпораций Мурманской области по пейнтболу, летней Спартакиаде АО «ММТП», акции ВФСК «ГТО» в рамках Всероссийского Дня физкультурника.

А пока портовики предлагают вспомнить одну из самых ярких спортивных страниц жизни АО «Мурманский морской торговый порт», наших партнёров и друзей минувшей зимы и публикуем подготовленные фото- и видеоматериалы с 30-й открытой зимней спартакиады АО «ММТП». В мероприятии также приняли участие команды ООО «Мурманский балкерный терминал», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Губернский лекарь», САО «Медэкспресс», АО «Олкон», общероссийской общественной организации «Российское Объединение Судей», Совета ветеранов ММТП и представители Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».

Участники спартакиады могли испытать свои силы в различных видах спорта. Проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, гиревому спорту, настольному теннису, мини-футболу, гонках на финских санях и лыжах. Впервые была проведена командная игра в снежки по правилам «Юкигассен». А для готовых к спортивным экспериментам энтузиастов был организован мастер-класс по зимнему виндсерфингу, который провели представители яхт-клуба АО «ММТП» во главе с многолетним лидером российского зимнего виндсерфинга, чемпионом мира, СССР и России по этому виду спорта Вячеславом Мальцевым. Традиционно особо яркие эмоции подарил саамский футбол с участием девушек, экипированных, согласно традиции, в длинные юбки и стремящихся закатить мяч в ворота противника. Желающие также могли пройти туристическую полосу. А в завершение мужчины перетягивали канат, стремясь не разочаровать многочисленных болельщиков. Специально для гостей мероприятия была приготовлена наваристая уха. Помимо этого, можно было принять участие в беспроигрышной лотерее.

Поддержка спорта, развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте являются одними из приоритетов деятельности АО «Национальная транспортная компания» (НТК), в структуру которой входит АО «ММТП». Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. АО «ММТП» выступает партнером Праздника Севера и клуба по хоккею с мячом «Мурман», выступающего в высшем дивизионе. На территории Мурманского морского торгового порта функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. Портовики имеют возможность следить за своим здоровьем в санаториях, предприятием организуется детский оздоровительный отдых, действуют различные оздоровительные программы. Сотрудникам предоставляется дорожка в бассейне, а зимой и летом на базе отдыха «Теремок» ежегодно проходят корпоративные спартакиады для детей и взрослых.

 

Фото и видео Ксения МИНКО.

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