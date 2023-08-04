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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.23 16:00

Вспомнили про туалеты: состоялась вторая встреча по вопросу благоустройства площади Пять Углов

В Мурманске состоялась вторая встреча с жителями по вопросу благоустройства центральной площади города. Она прошла в Мурманской областной государственной научной библиотеке. На встрече присутствовали порядка 30 человек. Это были представители молодёжного сообщества, общественных организаций, студенты.

Работа вновь была построена в рамках стратегической сессии – собравшиеся предлагали свои идеи и предложения по благоустройству, вырабатывали решения в небольших группах, а после защищали проект.

В частности, среди прочих предложений было озвучено, что, например, на площади необходимо сделать зонирование различных локаций для молодёжи, активного отдыха, занятий спортом. Прозвучала необходимость установки тренажёров, а в зимний период залития катка. Также на центральной площади необходимы стационарные туалеты.

Организаторы – Центр городского развития Мурманской области – подчеркнули, что сейчас не ведётся речь о конкретных проектах или решениях, а организована работа по сбору предложений от граждан для того, чтобы получить максимальную обратную связь по этому вопросу.

Напомним, запланирована ещё одна встреча. 4 августа ждут представителей организаций и предприятий, расположенных в непосредственной близости от центральной площади, предпринимателей, сотрудников туристической индустрии, жителей областного центра (ссылка для регистрации).

Место проведения: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, зал «Трансформер», 4-й этаж. Начало в 18.00.

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области обращает внимание, что количество мест в зале ограничено. Если вы не смогли зарегистрироваться в электронной форме, то это значит, что мест больше нет. Но доступна онлайн-анкета, которую можно заполнить в любое время и таким образом принять участие в совместной работе. Отметим, что на сегодня поступило уже порядка 100 предложений от жителей.

Заполнить физическую анкету можно будет в «Контейнер-холле» в часы его работы по адресу; г. Мурманск,  ул. Генералова, 22.

Напомним, площадь Пять Углов стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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