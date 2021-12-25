Вспомогательные суда Северного флота прибывают в пункты базирования после восстановления технической готовности

Спасательный буксир СБ-406 и многофункциональный ледокол «Илья Муромец» Северного флота завершают переход из Балтийского в Баренцево море после восстановления технической готовности на судоремонтных предприятиях Объединённой судостроительной корпорации в городе Санкт-Петербурге. Их прибытие в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове ожидается в ближайшие дни.

Последний этап межфлотского перехода судов в Норвежском и Баренцевом морях был осложнён штормовой погодой. Со штормом в открытом море экипажи буксира СБ-406 и ледокола «Илья Муромец» успешно справились.

Как сообщает пресс-служба СФ, после прибытия в базы и сдачи специальных курсовых задач суда будут в полной мере задействованы в обеспечении мероприятий боевой подготовки, повседневной, а также экспедиционной деятельности Северного флота в 2022 году.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12400534@egNews