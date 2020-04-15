Вспышка заболевания коронавирусом в Белокаменке: больных – лечить, здоровым - работать

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня сообщил, что на площадке центра строительства крупнотоннажных сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в селе Белокаменка произошла вспышка заболевания коронавирусом. COVID-19 там диагностировали у 206 человек, 200 рабочих с отрицательными тестами поместили в обсерватор, они проходят профилактическую терапию, пояснил глава региона.

«Источником потенциальным, предполагаемым, по нашему мнению, по результатам расследования, стал гражданин Киргизии, данные разглашать не могу», — добавил Чибис. Он уточнил, что очагом заражения стала подрядная организация «Велесстрой». По его словам, количество рабочих на стройке превышает девять тысяч человек.

Скорая помощь

По словам Чибиса, больницы в Белокаменке нет, до конца дня там развернут госпиталь, будет обеспечена диагностика и оказание помощи.

«Мы понимаем, что число зараженных будет расти, мы не боимся массового тестирования, мы не боимся статистики», - добавил губернатор.

При этом он не видит смысла останавливать работу на стройплощадке.

«Очаг выявлен на одном объекте, мы разворачиваем массовое тестирование. Останавливать весь процесс нет смысла никакого. Белокаменка закрыта вся, в зоне карантина находится 4,4 тысячи человек в распределенных общежитиях. Есть те, у кого предварительный или подтвержденный диагноз. Они находятся в специальных условиях, получают терапию. Все остальные работают, получают зарплату, живут полной жизнью. Оснований останавливать стройку нет».