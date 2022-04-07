Встреча Дениса Мантурова и Андрея Чибиса: Минпромторг окажет поддержку развитию судоремонта в Мурманской области

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили решение ряда вопросов промышленного развития области в период санкционного давления.

Роль Мурманской области в части обеспечения судоремонта значительно возрастает в период санкционного давления. Вместе с тем мурманские судоремонтные верфи испытывают сложности, связанные в основном с износом основных фондов. Губернатор Андрей Чибис предложил рассмотреть возможность по финансовой поддержке не только производителей конечной продукции, но и предприятий по оказанию услуг в части судоремонта.

Денис Мантуров отметил, что судоремонтные предприятия Мурманска могут рассчитывать на финансовую поддержку Фонда развития промышленности по всем ключевым программам: «Проекты развития», «Лизинг», «Комплектующие изделия», «Конверсия», «Повышение производительности труда», «Приоритетные проекты», «Цифровизация промышленности». На сегодняшний день ФРП профинансировано 6 проектов на 2 млрд рублей в судостроительной промышленности и судоремонте.

«Вопрос развития отечественного судоремонта выходит на первоочередной план Минпромторга. Мероприятия по развитию этой отрасли закреплены в Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. Мы ведем комплексную работу, чтобы стимулировать и поддержать развитие отечественного судоремонта. В настоящее время мы работаем с Минфином России по установлению нулевой ставки НДС на судоремонт гражданских судов, что является одной из наиболее актуальных мер поддержки. Также отмечу, что с учетом текущей экономической ситуации, ряд предприятий судостроительной промышленности, включая судоремонтные предприятия, включены в перечень системообразующих организаций российской экономики. Уже сейчас есть возможность воспользоваться льготным кредитованием на пополнение оборотных средств для поддержание стабильной и ритмичной работы», – рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Развитие судоремонта в Мурманской области станет новой точкой роста для нашего региона и всей страны. Особенно это важно в новых условиях, и главное, что у нас есть все компетенции для реализации этого масштабного проекта. Но нужна помощь правительства и инвестиции, чтобы обновить устаревшую инфраструктуру», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В ходе совещания глава области отметил, что региональные инвесторы форсируют разработку месторождений редкоземельных металлов. В нынешних экономических условиях эта еще одна из ключевых компетенций региона. Он предложил внести изменения в НК РФ, предусматривающие дифференцирование рентного коэффициента от выработанности месторождения, а также разработке механизма компенсации выпадающих доходов регионам в связи с перераспределением нормативов зачисления НДПИ между федеральным и региональным бюджетами.

«При участии Минпромторга России был разработан и внесен в Правительство проект федерального закона с целью стимулирования добычи редких металлов, вольфрама и молибдена. Чтобы снизить налоговую нагрузку, предлагаем включить вольфрам и молибден в перечень редких металлов, что дает возможность применять ставку НДПИ 4,8% (вместо 8%); обнулить ставку НДПИ для молибдена до 1 января 2025 года; установить для редких металлов рентный коэффициент, равный 1, и включить титан, цирконий, вольфрам, молибден в список редких металлов, чтобы применять к предприятиям, добывающим их, пониженный рентный коэффициент в размере 0,1%», – сказал глава Минпромторга России.

Помимо этого, главой области была предложена идея по созданию Корпорации развития минерально-сырьевой базы Мурманской области.

«После предпроектного анализа на основе имеющихся геологических материалов месторождения будут выделяться в отдельные проектные компании с привлечением технологических и финансовых партнёров для проектирования и ввода их в эксплуатацию. Заинтересованность в участии в проектах высказали как крупные недропользователи, уже представленные в регионе, так и зарубежные производители продукции, использующие данные элементы, в первую очередь литий», – заверил губернатор.

Денис Мантуров выразил поддержку в создании корпорации:

«Необходимо максимально ускорить развитие месторождений, чтобы сократить уровень имортозависимости. Минпромторг России готов рассмотреть идею по созданию такой корпорации».

Особо важным вопросом в повестке стало создание регионального фонда развития промышленности, что позволит предприятиям воспользоваться антикризисными мерами поддержки.

Минпромторгом России предусмотрено перераспределение средств федерального бюджета для оказания поддержки региональным фондам развития промышленности в форме грантов предприятиям на уплату части процентов по кредитам на пополнение оборотного капитала.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, министр напомнил, что в рамках Единой региональной субсидии на средства федерального бюджета 2023 года, регион может подать заявку на софинансирование мероприятия по докапитализации регионального ФРП для финансирования инвестпроектов региона. Конкурсный отбор пройдет во втором квартале текущего года, по его результатам регионы-победители смогут оказать финансовую поддержку своим промышленным предприятиям в виде займов на реализацию инвестиционных проектов. Объём бюджетных ассигнований из федерального бюджета составит 3,3 млрд рублей.

Фото: сайт Минпромторга.