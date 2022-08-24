Встреча «Крылья России» пройдёт в Междуречье

Историю развития воздушного флота в фотографиях расскажет офицер Воздушно-космических войск России в отставке Александр Домбровский.

Как сообщает vk.com/murmanculture, мечта человечества о полёте, возможно, впервые была реализована в Китае, где полёт человека, привязанного (в виде наказания) к бумажным змеям, был описан в VI веке н.э. Позднее первый управляемый полёт на дельтаплане совершил Аббас ибн Фарнас в Аль-Андалусе в IX веке н.э. У Леонардо да Винчи (XV в.) мечта о полёте нашла выражение в нескольких проектах, но он не пытался их реализовывать. Первые серьёзные попытки полета человека были реализованы в Европе в конце XVIII века.

27 августа в 12.00 эти истории и много других будут рассказаны гостям мероприятия. Принять участие можно по «Пушкинской карте».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262485%2Falbum-139605315_00%2Frev