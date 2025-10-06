Встреча на Крайнем Севере: культурный мост между Мурманском и Херсонщиной

Мурманск вновь стал территорией, где культура объединяет сердца и расширяет горизонты. По приглашению председателя Союза писателей Мурманска Ильи Виноградова наш регион посетили представители Херсонской области — гости фестиваля поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй».

Херсонскую делегацию представили: Елена Шелестенко — научный сотрудник Херсонских областных художественного и краеведческого музеев, председатель регионального отделения Союза писателей России; Родион Лавренко — 15-летний писатель, автор книги «Повороты судьбы», самый молодой литератор России.

Как сообщает vk.com/murmanculture, одним из центральных событий стала презентация фильма, созданного сотрудниками херсонских музеев. Северяне приняли работу с большим интересом, отметив её искренность и профессионализм. После показа состоялась живая дискуссия о будущем культурного сотрудничества.

Первая встреча делегации прошла в штабе поддержки «Единой России» и собрала представителей власти, общественников и патриотических объединений.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой подчеркнул: «Подобные встречи способствуют укреплению дружеских и культурных связей между Мурманской областью и новыми регионами страны».

Поэтический вечер гостей стал настоящим украшением фестиваля. Елена Шелестенко прочла собственные произведения и стихи юного автора Родиона Лавренко. Его книга «Повороты судьбы» вызвала большой интерес — экземпляры переданы в библиотеки Мурманска, а эксперты высоко оценили литературный талант молодого писателя.

Елена Шелестенко отметила: «Такие поездки и участие в фестивалях — это тот самый мост между всей многонациональной Россией и вернувшимися территориями. Мы благодарны регионам, которые приглашают нас, и гордимся тем, что культура объединяет нас всех».

Визит делегации Херсонской области стал важным шагом в развитии культурного диалога и взаимопонимания. Фестиваль «Капитан Грэй» вновь подтвердил: искусство и слово не знают границ, а Север остаётся точкой притяжения творческих людей со всей России.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284554%2Fwall-139605315_31052