«Встреча поколений»: в Мурманскую область с экскурсионно-познавательной программой приехали школьники из Москвы

В Мурманск с экскурсионно-познавательной программой приехали школьники-победители федерального профориентационного проекта «Встреча поколений» и 10 педагогов-наставников. Визит в столицу русской Арктики начался с посещения Мурманского арктического университета.

На встрече в МАУ гостей из Москвы приветствовала заместитель губернатора Анна Головина. Она поздравила ребят с победой в конкурсе – из нескольких тысяч участников лучшими стали лишь 20. Вице-губернатор рассказала о стратегическом значении Мурманской области для развития Арктики и всей страны, крупных инвестиционных проектах и уникальных месторождениях полезных ископаемых Кольского Заполярья.

«Я рада приветствовать вас в Мурманской области — в регионе, который открывает двери к большим перспективам и возможностям. Мы понимаем, что будущее Арктики зависит от активной и целеустремленной молодежи, поэтому в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» команда правительства создаёт условия для развития системы образования. У нас действуют уникальные меры поддержки для студентов Мурманского арктического университета, учащихся колледжей, молодых талантов. Мы создаём современную образовательную инфраструктуру. По поручению Президента России Владимира Путина также активно работаем над строительством кампуса мирового уровня на базе МАУ, в стенах которого мы сейчас находимся», – отметила Анна Головина.

О точках притяжения Кольского края, арктической кухне и этнографическом туризме рассказал менеджер Туристского информационного центра Иван Моргун, о ключевых проектах и научных направлениях МАУ – и.о. ректора Мария Князева.

«Сегодня при поддержке правительства Мурманской области и индустриальных партнеров мы реализуем амбициозные научно-технологические проекты, востребованные в ключевых отраслях экономики АЗРФ, расширяем взаимодействие по совершенствованию образовательного процесса и подготовке высокопрофессиональных кадров в интересах Арктики. Мы настроены на решение больших задач, на развитие образования и науки в таком стратегически значимом регионе, как Мурманская область», – отметила и.о. ректора.

Участники проекта «Встреча поколений» также посетили научно-исследовательскую лабораторию «Логистика в Арктике» и аквакомплекс на основе установок замкнутого водоснабжения МАУ.

Кроме того, в трёхдневной программе запланировано посещение мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», информационного центра и промплощадки Кольской АЭС в Полярных Зорях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участниками федерального проекта «Встреча поколений» стали школьники. Ученики 7-8 классов прошли три отборочных этапа, в том числе тестирование на знание истории, ключевых достижений в области изучения и развития Арктики и Антарктики. Цель проекта – привлечение внимания молодежи из неарктических субъектов РФ к возможностям самореализации, перспективам работы и жизни в арктических регионах. Организатор: Международный гуманитарно-просветительский центр «Полюса Земли» имени А.Н. Чилингарова Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550408/#&gid=1&pid=6