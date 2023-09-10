Встреча председателя профильного комитета Мурманской областной Думы с активистами Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» прошла в пространстве «СОПКИ»

В ходе неформального общения ребята задали Ларисе Кругловой вопросы о депутатской деятельности, законотворческом процессе и спортивном прошлом. Особый интерес у них вызвало участие спортсменки в XXVIII летних Олимпийских играх, проходивших в 2004 году в Афинах, а также подготовка к этим соревнованиям.

В свою очередь, парламентарий поинтересовалась у своих собеседников планами на будущее, подчеркнув важность активного участия в жизни малой Родины.

Авторы самых интересных вопросов получили подарки.

Подводя итог, Лариса Круглова отметила, что состоялся интересный и живой разговор, в ходе которого обсудили актуальные темы, одна из которых касалась оттока молодых людей из Мурманской области. Депутат выразила надежду, что такие встречи мотивируют молодёжь добиваться поставленных целей, верить в свои силы и реализовывать себя и свой потенциал на родной земле.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/04d/bqzxgwpqsfn3yebre0iwrgkbhsmcujbi.png