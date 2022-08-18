Встреча руководителей Североморска с жителями флотской столицы проходила в онлайн- и офлайн-форматах

17 августа заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгения Гордеева приняла участие во встрече исполняющей обязанности главы ЗАТО г. Североморск Анной Клапоцкой с населением. Понятно, что много жителей флотской столицы в читальный зал Центральной городской библиотеки не вместит, поэтому, встреча транслировалась «ВКонтакте» телеканала «СТК» на странице администрации ЗАТО г. Североморск и газеты «Североморские вести».

За ответами Анны Клапоцкой жителю Североморска, которого она представила Иваном, и который задал шесть вопросов, наблюдали в режиме реального времени с помощью современных средств коммуникации 168 североморцев. Всего же эту встречу к утру 18 августа 2022 года просмотрели 1390 человек.

Вначале Анна Клапоцкая остановилась на тех работах, которые выполняются в Североморске в летнем периоде. Это ремонтные работы на Северной Заставе, на улице Кирова, на улице Восточной. Полным ходом идёт подготовка к зимнему отопительному сезону. Конечно, сказала Анна Александровна, это создаёт определенные неудобства, но нужно потерпеть, чтобы потом жить в более комфортных условиях.

Первый вопрос, который задал Иван касался строительства объекта рядом с магазином «Пятёрочка» на Полярной улице. Строители «прихватили» часть придомовой территории, ограничив места для парковки автомобилей.

Анна Клапоцкая сообщила, что строительство объекта ведётся на законных основаниях с одобрения отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г. Североморск и должно завершиться до 22 ноября 2022 года. Что касается неправомерного захода строителей на придомовую территорию, то факт подтвердился. Строительные материалы с придомовой территории будут убраны.

Аналогичная проблема возникла на улице Полярная у дома №6, где строители перекрыли тропинку, по которой ходили жители. Действительно, забор установлен за пределами территории Министерства обороны. Администрацией ЗАТО г. Североморск выдано предписание обеспечить проход жителям, передвинув забор.

Остальные вопросы касались работы Детско-юношеских спортивных школ №1 и №3. По ДЮСШ №3 ведутся работы по составлению проектно-сметной документации. Непосредственно ремонтные работы начнутся не ранее весны 2003 года. С 1 сентября 2022 года по май 2023 года дети будут заниматься в спорткомплексах «Патриот» и «Богатырь».

Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов ЗАТО город Североморск.