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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 17:30

Встреча с историей: в областном драмтеатре состоялась премьера фильма «Театр»

На основной сцене Мурманского областного драматического театра состоялся премьерный показ фильма «Театр». Этот фильм не просто рассказывает о театре, он является данью уважения тем, кто создавал историю и вносил свой вклад в развитие театрального искусства в Заполярье.

Сюжет киноленты органично переплетается с историей самого Мурманска и Великой Отечественной войны. В эти тяжёлые времена именно благодаря усилиям людей формировался Мурманский драматический театр, который стал важным очагом культуры и надежды для местных жителей.

Рассказы о театре оживали на экране благодаря артистам театра. Автором сценария и режиссером-постановщиком выступила Светлана Бокова. Фильм был снят студией документальных фильмов «Рек.А».

На премьерный показ пригласили общественных деятелей Заполярья и представителей учреждений культуры Мурманской области, а также почётных работников Мурманского областного драматического театра, одним из которых является артистка Галина Серегина, творческий стаж которой насчитывает 60 лет.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, особую значимость событию добавило присутствие Василия Киселева – одного из первых режиссёров Мурманского областного драматического театра. Его поддержка и участие подчеркнули важность сохранения и развития театральной традиции в Мурманской области. Василий Киселев не только талантливый режиссёр, но ещё и художник – в фойе театра развернулась выставка его картин.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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