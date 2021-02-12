Встреча с «Учителем года Мурманской области»

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился учителем истории и обществознания Мурманского академического лицея Вячеславом Пославским. Поводом для встречи стало участие педагога во всероссийском конкурсе «Учитель года России».

– Для меня эта встреча имеет особое значение, – отметил Евгений Никора. – Я горжусь тем, что в таком непростом для всей системы образования году, представитель города-героя не только показал отличные результаты в конкурсах такого высокого уровня, но и продолжает делать самую главную и значимую работу – дарить детям новые знания.

Напомним, до того, как отправиться представлять наш регион на всероссийском уровне, Вячеслав Пославский стал победителем конкурса «Учитель года Мурманской области – 2020». К слову, преподаватель лицея отличается в своей работе уже не первый раз, он дважды становился победителем муниципального конкурса «Учитель города Мурманска».

Участники встречи обсудили особенности работы современного педагога. В разговоре коснулись кадровой политики и подготовки молодых специалистов.

– Работа учителя – это возможность максимально реализовать себя в творческом плане, постоянно быть в контакте с интересными людьми, а самое главное – общение с детьми, – рассказал Вячеслав Пославский. – Особенность профессии в том, что новый день не похож на предыдущий. Каждый раз огромное количество сюрпризов, чувствуешь всю полноту жизни.