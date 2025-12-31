Встречаем 2026 год вместе: мурманчан приглашают на новогоднюю ночь в центр города

Яркий праздник, посвящённый Новому году, пройдёт в заполярной столице на площади перед ГДЦ «Меридиан».

В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1.30 до 3.00 на площади перед главной городской ёлкой состоится праздничная интерактивная программа. Гостей ожидают танцевальная разминка, «Новогодняя дискотека», а также торжественное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Для обеспечения транспортной доступности в праздничную ночь будет организовано круглосуточное движение общественного транспорта: троллейбусов №4 и №6, а также автобуса №18.

При этом обращаем ваше внимание, что на участке проспекта Ленина (от улицы Профсоюзов до улицы Комсомольской) будет временно ограничено движение транспорта. Место для парковки автомобилей будет доступно на площади Спорта.

1 января праздничные мероприятия продолжатся. В 12.00 в ледяном тереме Дед Мороз начнёт встречу с юными жителями города, в рамках которой будет предоставлена возможность сделать памятные фотографии. В это же время на улице Воровского начнёт работу новогодняя ярмарка. С 14.00 в куполе возле карусели стартуют бесплатные мастер‑классы для детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31661&page=1