Встречаемся в воскресенье у маятника, или И всё-таки она вертится!

В Мурманской областной научной библиотеке возобновляется работа научно-познавательного шоу «Фуко-тайм». Главная задача научно-познавательного шоу — увлекательным экспериментальным путём с помощью маятника Фуко доказать вращение Земли, а также привить интерес к науке и научным экспериментам.

Как пишет vk.com/murmannauchka, мурманский маятник является самым большим за Полярным кругом. Вместе со всеми крепежами он весит 32 кг с длиной подвеса 21 метр.

К участию в экспериментах приглашают всех желающих северян и гостей Мурманска. Сотрудники «Научки» обещают научить гостей, как сделать похожий маятник дома из подручных материалов.

Познавательное шоу проходит каждое воскресенье в 16.00. Место сбора — у маятника Фуко (цокольный этаж библиотеки).

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457257547%2Falbum-44573273_00%2Frev