Встречали солнце, а пришли холод и снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 января погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт снег.

23 января и ночью 24 января сохранится преимущественно морозная погода, со среднесуточной температурой воздуха на 2-6° ниже климатической нормы.

Днём 24 января и в течение суток ожидается 25 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 23 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью 15-20°, при прояснении -25-30°, днём -12-17°, местами -18-23°. Гололедица.