Встречать Новый год на работе чаще приходится мужчинам

Новый год остаётся преимущественно домашним и семейным праздником: встречать его дома с родными собирается большинство россиян. Провожать уходящий год на работе чаще приходится мужчинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

3 из 4 россиян (77%) планируют встретить Новый год дома: праздник в родных стенах — это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества. Слушать бой курантов на работе придётся 6% опрошенных. Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины (10% против 2% среди женщин). По 2% россиян отметят наступление 2023-го в гостях и в поездке в другом городе, 1% — в деревне или на даче. Ещё 3% назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и т. д.

Лучшая компания для встречи Нового года — это семья, считают россияне: отмечать праздник в кругу родных намерен 71% опрошенных. В одиночестве проведут новогоднюю ночь 12% респондентов. Вдвоём с любимым человеком — 3%. Столько же опрошенных собираются праздновать с коллегами по работе. 2% встретят новый год с друзьями, а 1% — в компании любимого питомца. При этом отмечают праздник с семьей чаще женщины (79% против 65% среди представителей сильного пола), в одиночестве — мужчины (14% против 9% среди женщин).

По сравнению с прошлым годом россияне стали чуть чаще встречать Новый год дома с семьей.

Время проведения: 2—7 декабря 2022 года.