Встречайте новый выпуск литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Площадь Первоучителей»

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация нового выпуска литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Площадь Первоучителей».

Альманах Мурманского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» издается с 2000 года. Новый выпуск издания стал двадцать третьим по счёту. Он посвящён 85-летию образования Мурманской области и 45-летию создания Мурманской писательской организации.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, под его обложкой собраны поэтические и прозаические произведения, литературная критика писателей Мурмана. Свои произведения, вошедшие в альманах, представили Василий Белоусов, Юрий Гутян, Елена Деревякина, Дмитрий Коржов, Валерий Чарторийский и Марина Чистоногова (Доценко). Прозвучали стихи авторов, которые живут в разных городах области, и не смогли приехать на презентацию. На встрече говорили о современной литературной жизни области.

Альманах создан на грант губернатора Мурманской области на издание произведений писателей Мурманской области, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457268176%2Fwall-44573273_23736