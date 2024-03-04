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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 10:15

Встречи рабочих групп Арктического совета могут возобновиться весной - МИД РФ

Первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут пройти уже этой весной, заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.

«Каждая из рабочих групп работает по своему плану. Подготовка заседаний рабочих групп предполагает согласование повестки и дат их проведения. Решения принимаются консенсусом. Можно предположить, что первые встречи пройдут уже этой весной», – сказал Корчунов.

По его словам, Москва в целом положительно оценивает возобновление работы совета, прежде всего его рабочих и экспертных групп, в которых делается основная работа.

«Как быстро произойдёт восстановление работы совета – покажет время», – отметил дипломат.

Напомним, Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. На сегодняшний день вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит, сообщили РИА «Новости» в МИД РФ.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

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