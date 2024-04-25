Встречи с известными писателями и новинки заполярной литературы: областная «Научка» приглашает на традиционную книжную ярмарку

Областная научная библиотека приглашает северян на традиционную Мурманскую книжную ярмарку.

С 27 по 29 апреля в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» у мурманчан и гостей столицы Кольского Заполярья будет уникальная возможность приобрести книги мурманских издателей и писателей, книги, посвященные нашему краю, а самых маленьких читателей ожидает красочная детская литература.

На мероприятиях ярмарки можно пообщаться с любимыми авторами, получить автограф и узнать много интересного о культуре Севера. Торжественное открытие ярмарки состоится 27 апреля в 18.30, в этот же вечер гости ярмарки смогут встретиться с известными московскими писателями-детективщиками Анной и Сергеем Литвиновыми. У зрителей будет уникальная возможность задать вопросы авторам и получить автографы от любимых писателей. 28 апреля гостей библиотеки ждет литературный концерт мастера короткой прозы Александра Бессонова из Новосибирска, творческая встреча с мурманским писателем Дмитрием Ищенко, а также презентации областных издателей.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, после этого ярмарка продолжит свою работу в рамках акции «Ночь в «Научке»: Дело №21А», где также будут организованы встречи с писателями и другие интересные активности. Завершат программу творческая встреча с заполярным автором детских книг Татьяной Березюк, концерт-встреча с Екатериной Ефремовой, в рамках которой артистка исполнит любимые стихи Юнны Мориц, а также творческие мастер-классы от специалистов областной «Научки».

Подробности о Мурманской книжной ярмарке можно найти на сайте научной библиотеки.

Фото: https://gov-murman.ru