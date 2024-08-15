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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 08:45

Встречи с московскими писателями откроют новый творческий сезон в Центре современного искусства «СОПКИ.21А»

Первые встречи с писателями, открывающие новый творческий сезон в Центре современного искусства «СОПКИ.21А», пройдут в начале сентября. Северяне смогут пообщаться со столичными литераторами Рагимом Джафаровым и Верой Богдановой.

7 сентября в 18.00 лауреат многочисленных литературных премий Рагим Джафаров расскажет как о своей новой книге «Песнь о Сиде», так и о уже знакомых и любимых читателями произведениях «Его последние дни», «Сато», «Марк и Эзра», а также поделится секретами писательского мастерства, расскажет о творческих планах и ответит на вопросы читателей.

8 сентября в 18.00 состоится презентация новой книги Веры Богдановой «Семь способов засолки душ». В рамках творческой встречи писатель, литературный обозреватель и финалист премий «Национальный бестселлер» расскажет о своей новой книге, поделится секретами писательского мастерства, расскажет о творческих планах и ответит на вопросы читателей.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, вход свободный по предварительной регистрации в группе Центра современного искусства «СОПКИ.21А».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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