Встречи с предпринимателями помогают предпринимателям в решении их проблем

В комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска состоялся очередной приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска Руфатом Синякаевым.

На встрече была затронута тема особенностей размещения нестационарных торговых объектов, а также разъяснены условия муниципальных и региональных мер поддержки предпринимателей. Так, с 3 июня стартует приём заявок в рамках конкурса «Губернаторский старт». Средства гранта можно использовать на аренду нежилых помещений или земельных участков, приобретение оборудования, расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта, ремонтные и строительно-монтажные работы.

Как отмечает администрация города Мурманска, такие встречи проходя регулярно. На каждой оказывается консультационная поддержка предпринимателей и помощь в решении их проблем.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27480&page=1