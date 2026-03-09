Встречи с северянами позволяют не только решать конкретные проблемы, но и чувствовать реальную жизнь в регионе: губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан

В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с жителями региона, чтобы обсудить волнующие их вопросы.

Так, в ходе приёма рассмотрено обращение, касающееся оказания высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащему, проходящему лечение после ранений.

Жительница областного центра заявила об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме на улице Октябрьской.

Ещё один блок вопросов затронул качество городской среды, а также содержание придомовых территорий в зимний период.

Предприниматель из Ловозерского района обратился с проблемой оформления земельного участка под реализацию инвестиционного проекта по выращиванию клубники. Заявителю разъяснен порядок возможного применения льгот по арендной плате и предоставлены консультации по вопросам получения государственной поддержки для развития бизнеса.

На встрече уделили внимание поддержке спортсменов, добивающихся высоких результатов, несмотря на серьезные ограничения по здоровью. Анна Детушева – мама спортсмена - паралимпийца Даниила, входящего в состав сборной России по лыжным гонкам и биатлону, рассказала, что сын столкнулся с проблемой, связанной с ежегодной денежной выплатой.

«Очень важно, что люди приходят, не скрывая проблемный вопрос, — подчеркнул глава региона. — Например, спортсмен, который, будучи незрячим, показывает отличные результаты в спорте, но он не получил положенную выплату по достаточно формальным причинам. Это важно — такие вещи изнутри чувствовать и поправлять тех, кто относится формально. Надо делать так, чтобы вся система управления чутко реагировала на вопросы северян. И даже если по форме, исходя из действующего документа, это может быть не положено, но по делу правильно поддержать — значит, менять нормативную базу».

Подводя итоги приёма, Андрей Чибис подчеркнул, что такие встречи позволяют не только решать конкретные проблемы, но и чувствовать реальную жизнь в регионе, отмечая как позитивные изменения, так и болевые точки, требующие оперативного вмешательства власти. Все обращения, поступившие в ходе личного приёма, взяты на контроль.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563501/#&gid=1&pid=4