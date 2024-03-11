Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами
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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 11:00

Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами

В России действует закон, запрещающий работу компаний, управляющих многоквартирными домами без лицензии. С 2018 года их стали выдавать на пять лет. У многих УК срок истекал в январе 2023 года, и чтобы не допустить коллапса в зимний период, в ноябре 2022 года приняли закон, дающий полугодовую отсрочку для перелицензирования. 11 марта вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами — в связи с истечением срока действия, если такой срок не был продлен.

Управляющую компанию могут лишить лицензии за грубые нарушения в содержании дома, например, за ненадлежащее состояние систем внутреннего газового оборудования, нарушения эксплуатации лифтов, а также за задолженность перед ресурсоснабжающей организацией.

Историй, когда такие организации действительно лишали лицензий, не так уж много, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. И суды, и жилинспекторы к этому вопросу, по её словам, подходят очень аккуратно. 

«Проблемы с перелицензированием компаний были. Каждый регион их решал, исходя из собственных представлений и задач. Кому-то хотелось заодно почистить рынок, освободившись от плохо работающих компаний. А в Татарстане, например, подошли к этому очень ответственно, начали работать заранее и для компаний продление лицензий не стало неожиданностью», — отметила она в комментарии «Парламентской газете».

По данным директора Ассоциации «Некоммерческое партнёрство «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, многие УК, не уложившиеся в сроки и не продлившие лицензии, сейчас судятся, но свои дома при этом без управления не оставляют.

«Сложилась абсурдная ситуация — новую лицензию сейчас получить гораздо проще, чем продлить прежнюю. Ситуация пока не исправлена, и мы надеемся, что будут приняты законы, которые отрегулируют этот вопрос», — сообщила «Парламентской газете» Вепрецкая. 

Комментарии

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