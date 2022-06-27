Вступил в силу закон, который исключит ошибочную идентификацию должников

С 20 июня 2022 года вступил в силу федеральный закон от 21.12.2021 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Новый закон призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.

Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном документе, направленном для принудительного исполнения, исполнительный документ будет возвращаться в выдавший его орган для надлежащего оформления.

Также законом закрепляется возможность использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.