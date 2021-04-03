Вступил в силу закон о внесении изменений в бюджет региона на 2021-2023 годы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал закон «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», принятый на очередном заседании Мурманской областной Думы 30 марта 2021 года.

Расходная часть областного бюджета выросла на 10,9 млрд рублей и составила 97,3 млрд рублей, план по доходам – 87,8 млрд рублей. Порядка 1,5 млрд рублей прироста по доходам дали уточненные безвозмездные поступления в бюджет. Кроме того, уточнился прогноз поступлений по налогу на прибыль от крупных налогоплательщиков Мурманской области.

С учётом принятых корректировок более трети объема увеличения расходов областного бюджета будет направлено на обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона – важнейшую задачу в условиях Крайнего Севера. В рамках этих средств предусмотрена поддержка ресурсоснабжающих организаций региона, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям Мурманской области на подготовку к отопительному сезону.

Порядка 1 млрд рублей дополнительно будет направлено на здравоохранение региона – в том числе на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, поддержку медиков, продолжающих борьбу с коронавирусом. Свыше 700 млн рублей предусмотрено на мероприятия в сфере образования, в том числе на обеспечение бесплатным питанием льготных категорий обучающихся и студентов, капитальные ремонты и обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.

Госдолг региона будет оставаться на безопасном уровне на протяжении всего среднесрочного периода, отраженного в бюджете.

Закон Мурманской области от 02.04.2021 № 2613-01-ЗМО «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликован 2 апреля 2021 года в официальном электронном издании регионального правительства «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области».