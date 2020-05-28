Вступил в законную силу приговор суда в отношении членов МРО Свидетели Иеговы «Полярный»
Вступил в законную силу приговор Полярного районного суда Мурманской области в отношении местных жителей Виктора Трофимова и Романа Маркина, причастных к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности…».
УФСБ России по Северному флоту установлено, что Виктор Трофимов и Роман Маркин, зная о решении Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля
Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в частности, предпринимая меры конспирации, ими организовывались и проводились коллективные религиозные культовые действия, заключавшиеся в изучении под их руководством религиозной литературы соверующими о вероучении Свидетелей Иеговы, молитвах богу Иегове. В ходе собраний организовывался сбор денежных средств под видом пожертвований на расходы отделения, всемирное дело проповеди и строительства «Залов Царств» по всему миру.
Несмотря на установленный в
На основании полученных Управлением результатов в апреле
24 января
Решение оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу.