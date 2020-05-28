Вступил в законную силу приговор суда в отношении членов МРО Свидетели Иеговы «Полярный»

Вступил в законную силу приговор Полярного районного суда Мурманской области в отношении местных жителей Виктора Трофимова и Романа Маркина, причастных к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности…».

УФСБ России по Северному флоту установлено, что Виктор Трофимов и Роман Маркин, зная о решении Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 г . № АКПИ17-238, предусматривающее ликвидацию Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ёе структуру местных религиозных организаций в Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно продолжили противоправную деятельность её отделения в г. Полярном.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в частности, предпринимая меры конспирации, ими организовывались и проводились коллективные религиозные культовые действия, заключавшиеся в изучении под их руководством религиозной литературы соверующими о вероучении Свидетелей Иеговы, молитвах богу Иегове. В ходе собраний организовывался сбор денежных средств под видом пожертвований на расходы отделения, всемирное дело проповеди и строительства «Залов Царств» по всему миру.

Несмотря на установленный в 2016 г . факт распространения экстремистской литературы Трофимовым В.Ф. и внесенное ему, как руководителю организации, органами прокуратуры предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, указанное не помешало ему обратиться к незаконной деятельности.

На основании полученных Управлением результатов в апреле 2018 г . следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области СУ СК России по Мурманской области в отношении Виктора Трофимова и Романа Маркина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ.

24 января 2020 г . Полярным районным судом Мурманской области вынесен обвинительный приговор. Обвиняемым назначены наказания в виде штрафов – Виктору Трофимову в размере 350 тысяч рублей, Роману Маркину 300 тысяч рублей. Попытка обжалования приговора в апелляционном порядке в Мурманском областном суде оказалась безуспешной.

Решение оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу.