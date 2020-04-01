Вступил в законную силу приговор в отношении коррупционера с Северного флота

Вступил в законную силу приговор Северного флотского военного суда в отношении бывшего начальника 741 Центра связи Северного флота капитана 1 ранга Евгения Соловьева, причастного к совершению преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»), частью 3 статьи 30 («…покушение на преступление») и частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее УФСБ России по Северному флоту в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и пресечена противоправная деятельность одного из командиров воинской части Северного флота, вымогавшего у подчинённых денежные средства посредством угроз совершить в отношении них действия, способные причинить вред их законным интересам.

В результате, в марте 2019 г ., капитан 1 ранга Соловьев Е.М. был задержан сотрудниками органа безопасности в своём личном кабинете при получении им взятки в размере 100 тысяч рублей от посредника в лице одного из подчиненных Центра в целях сокрытия попустительства по службе одного из военнослужащих части. При этом условия, при которых подчинённый Соловьева Е.М. был вынужден передать деньги с целью предотвращения своего «незаконного увольнения», были заведомо созданы командиром Центра самостоятельно.

На основании собранных военными контрразведчиками доказательств военным следственным отделом Следственного комитета России по Североморскому гарнизону в тот же период времени были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 290 УК РФ в отношении Соловьёва Е.М. и по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») в отношении начальника узла связи объединенного узла связи 741 Центра связи СФ капитана 3 ранга Сергея Булгакова. В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий вскрыты подобные факты в действиях Соловьёва, совершенные им в 2015 и 2018 годах, что стало основанием возбуждения в отношении него еще двух уголовных дел.

Результатом рассмотрения материалов в суде стал приговор – признать подсудимого виновным в инкриминированных преступлениях; назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года. Денежные средства, полученные Евгением Соловьевым в результате совершения преступлений, в сумме 180 тысяч рублей конфискованы и обращены в доход государства.

Попытка обжаловать решение суда в апелляционном порядке осталась безуспешной.

УФСБ России по Северному флоту напоминает, что законодателем в примечаниях к статьям 291 и 291.1 УК РФ установлено, что лицо, давшее взятку или являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.