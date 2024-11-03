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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.24 16:00

Вступил в законную силу приговор в отношении врачей, торговавших справками о негодности к военной службе

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска в отношении врачей ГОБУЗ «Мурманская областная больница им. П.А. Баяндина» Дмитрия Политова и Дмитрия Темкина, реализовывавших в составе организованной группы преступные схемы по освобождению граждан от прохождения военной службы по призыву в Вооружённых Силах Российской Федерации по фиктивным медицинским показаниям за денежное вознаграждение.

Роли участников в реализации корыстного замысла установлены УФСБ России по Северному флоту в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Государственное обвинение поддерживал сотрудник военной прокуратуры Северного флота.

В феврале т.г. за совершение указанного преступления к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён бывший врач лечебного учреждения, занимавший руководящую должность в военно-врачебной комиссии и отвечавший за проведение военно-врачебной экспертизы и контрольного освидетельствования призывников, Сергей Рубан.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Северному флоту, к исполнению преступного замысла он привлёк знакомых по совместной работе в лечебном учреждении Дмитрия Политова и Дмитрия Темкина, имеющих специальную подготовку и обладающих соответствующими должностными полномочиями, обеспечив стабильный состав участников организованной группы. Задача медицинских работников заключалась в оформлении «необходимых» медицинских диагнозов, после чего Сергею Рубану оставалось только заверить записи в учётных картах призывников оттиском личной печати и своей подписью. С учётом этого, он определил минимальный размер взятки, включая в эту сумму своё вознаграждение и вознаграждение задействованных им врачей.

В суде доказана причастность Дмитрия Политова к совершению девяти преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере, совершённое организованной группой), двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы  из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

Дмитрий Темкин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Октябрьским районным судом г. Мурманска Дмитрию Политову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы (условно) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с медицинским освидетельствованием лиц, подлежащих призыву на военную службу, сроком на 5 лет.

Дмитрия Темкина суд обязал выплатить штраф в сумме 5 млн рублей. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с медицинским освидетельствованием лиц, подлежащих призыву на военную службу, сроком на 4 года.

В доход государства в счёт конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, с осуждённых взыскано 2 млн 661 тысяча 205 рублей.

Взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности: оштрафованы на суммы от 300 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

 

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