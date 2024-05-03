Вступили в силу новые ограничения для коллекторов

Сделки коммунальщиков и местных властей с коллекторскими агентствами о продаже долгов за коммунальные услуги признают ничтожными. Такой закон вступает в силу 3 мая.

Напомним, привлекать «профессиональных выбивальщиков» к возврату долгов за оплату коммунальных услуг запретили управляющим компаниям, ТСЖ, поставщикам энергоресурсов и регоператорам по обращению с мусором ещё в 2019 году. Теперь переуступать право требования такой задолженности коллекторам и другим третьим лицам запретили также органам местного самоуправления — наймодателям жилья по договору соцнайма. Как это защитит права жильцов и какие ещё ограничения для коллекторов действуют в России, разбиралась «Парламентская газета».

Уравнять жильцов в правах

Коллекторские агентства запретили привлекать к возврату долгов граждан за услуги ЖКХ ещё в 2019 году. Взысканием задолженности могут заниматься только сами управляющие компании и поставщики ресурсов — они же вправе обращаться в суд и к приставам.

Однако действующий закон не распространял свои нормы на нанимателей, которые заключили договоры социального найма с муниципалитетами, пояснял глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Теперь же вступившие в силу поправки расширили перечень лиц, которые не могут уступать право взыскания задолженности по квартплате.

Это запрещается делать не только управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям и региональным операторам по вывозу мусора, но и наймодателям по договорам социального найма, а также по договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда.

Если они попытаются продать или переуступить долги по ЖКХ коллекторам или другим третьим лицам, сделки признают ничтожными. Это уравнивает в правах всех жильцов в доме, независимо от того, являются ли они собственниками или нет, пояснял Пахомов. Принятие закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей, также отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уступать право взыскания долгов за ЖКУ, согласно закону, можно будет только из-за смены управляющей компании, ресурсоснабжающей организации, наймодателя соцжилья или изменения формы управления. Но в этом случае жильцов нужно уведомить о передаче долгов новой компании или наймодателю письменно в течение 10 рабочих дней. При этом они могут не погашать долги до получения уведомления.

Как рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева «Парламентской газете», хотя продавать долги коллекторским и другим организациям полностью запрещено, осталась возможность передавать их по договорам подряда. «То есть долги остаются у коммунальщиков и у органов местного самоуправления, они сами должны с ними работать, но каким способом, это уже будет их выбор — то ли они сами будут подразделение создавать, то ли нанимать организацию по договору подряда и так далее», — сказала депутат. Ранее в законопроекте хотели исключить возможность заключения любых договоров о передаче долгов по коммуналке третьим лицам, но в окончательную редакцию закона эти нормы не вошли.

Что запрещено выбивальщикам долгов

Коллекторские агентства — это организации, которые занимаются возвратом просроченной задолженности физических и юридических лиц. Заниматься коллекторской деятельностью имеют право только юрлица, которые включены в особый Реестр. Его ведёт служба судебных приставов.

Закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности определяет правила поведения коллекторов. Им запрещено:

применять физическую силу к должнику и другим людям, угрожать причинением вреда здоровью или убийством,

уничтожать или повреждать имущество или угрожать этим,

применять методы, опасные для жизни и здоровья людей,

оказывать психологическое давление на должника, использовать выражения и совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан,

вводить должника в заблуждение относительно размера долга и сроков его погашения, передачи просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможности административного или уголовного наказания для должника.

При этом коллекторы имеют право звонить должнику строго по будням с 8.00 до 22.00. В выходные дни этот временной отрезок еще меньше — с 9.00 до 20.00. Звонить людям, задолжавшим банку деньги, можно не чаще раза в сутки и не более двух раз за неделю, а в месяц — не более 8 раз. Это касается разговора с коллектором и автодозвона от робота. Отправлять сообщения разрешается не больше двух раз в сутки, четырёх раз в неделю и 16 раз в месяц. Приходить к должнику коллекторы могут не чаще раза в неделю.

При этом общаться с родственниками, коллегами, соседями должника и иными третьими лицами коллекторы смогут только в том случае, если те представили банку своё письменное согласие на это.

Если коллекторы ведут себя агрессивно и нарушают требования закона, нужно обращаться в полицию, жаловаться в Банк России, Федеральную службу судебных приставов, Роспотребнадзор, прокуратуру. Должник также имеет право обжаловать незаконные действия взыскателей в суде.