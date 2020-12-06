Вступили в силу новые правила для банков, размещающих средства страховых взносов на накопительную пенсию россиян

У банков, где хранятся страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, не должно быть просроченных долгов по депозитам.

Как пишет «Парламентская газета», согласно новым правилам, вступившим в силу с 4 декабря, кредитным организациям запрещается иметь просроченную задолженность по депозитам. Это касается тех банков, где размещаются средства страховых взносов на накопительную пенсию. Имеются в виду вклады, которые ранее открыли за счёт средств страховых взносов или резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

Напомним, что ранее сообщалось, что с 2021 года в России вступают в силу новые минимальные требования для выхода на заслуженный отдых. Начиная со следующего года россиянам необходимо будет иметь двенадцать лет стажа и 21 пенсионный балл, чтобы рассчитывать на выплаты, пишет 1prime.ru.