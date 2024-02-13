Вступили в законную силу приговоры в отношении врача и учителя, торговавших справками о негодности к военной службе

Вступили в законную силу приговоры Октябрьского районного суда г. Мурманска в отношении бывших врача ГОБУЗ «Мурманская областная больница им. П.А. Баяндина» Сергея Рубана и учителя МБОУ г. Мурманск «Основная общеобразовательная школа №58» Людмилы Мазун, реализовывавших в составе организованной группы преступные схемы по освобождению граждан от прохождения военной службы по призыву в Вооружённых Силах Российской Федерации по фиктивным медицинским показаниям за денежное вознаграждение.

Роли участников в реализации корыстного замысла установлены УФСБ России по Северному флоту в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Так, осенью 2015 года Людмила Мазун предложила за материальное вознаграждение осуществлять освобождение граждан от призыва на военную службу по медицинским показаниям Сергею Рубану, занимавшему руководящую должность в военно-врачебной комиссии и отвечавшему за проведение военно-врачебной экспертизы и контрольного освидетельствования освобождённых от призыва граждан.

Согласившись, последний привлёк к совершению преступления знакомых по работе медицинских работников, имеющих специальную подготовку и обладающих соответствующими должностными полномочиями, обеспечив стабильный состав участников организованной группы. С учётом этого, он определил минимальный размер взятки, включая в эту сумму своё вознаграждение и вознаграждение задействованных им врачей.

Людмила Мазун должна была лично подыскивать призывников, заинтересованных за взятку быть признанными ограниченно годными к военной службе по медицинским показаниям, и граждан, действовавших в их интересах, вести переговоры с ними, получать от них денежные средства для участников преступной группы, и за вычетом своей доли передавать их соучастникам.

В суде доказана причастность Сергея Рубана к совершению с 2015-го по 2021 год двенадцати преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере, совершённое организованной группой), трёх преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и десяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства). Людмила Мазун признана виновной в совершении десяти преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Октябрьским районным судом г. Мурманска Сергею Рубану назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 4 года. Людмиле Мазун предстоит провести в колонии общего режима 4 года.

В доход государства в счёт конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, с осужденных взыскано 5 млн 236 тысяч 205 рублей.

В отношении других участников организованной преступной группы решения ещё не приняты.

Взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности: оштрафованы на суммы от 300 тысяч до 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Северному флоту.