Вступило в силу соглашение об описании местоположения границы между Мурманской областью и Республикой Карелия

В ноябре 2019 года было заключено соглашение об описании местоположения границы между Мурманской областью и Республикой Карелия. По условиям соглашения оно вступает в силу после принятия соответствующих региональных законов.

Закон Мурманской области об утверждении заключения соглашения был принят 19 декабря 2019 года.

13 марта 2021 года вступил в силу аналогичный закон Республики Карелия.

Сведения о границе между Мурманской областью и Республикой Карелия размещены на сайте Министерства юстиции Мурманской области по ссылке.