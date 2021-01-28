Вторая цепь Кольско-Карельского транзита появится в 2021 году

Делегация от Мурманской области во главе с заместителем губернатора Юрием Сердечкиным посетила с рабочим визитом объекты строительства Кольско-Карельского транзита – одного из крупнейших в стране электроэнергетических проектов последних лет. Особенности проекта и ход работ обсудили с генеральным директором филиала «Россети ФСК ЕЭС» − МЭС Северо-Запада Сергеем Стрельцовым.

На данный момент Кольская энергосистема соединена с объектами Карельской и Ленинградской системы одной линией электропередачи 330 кВ. Проект «Северный транзит» предусматривает строительство второй цепи, идущей параллельно существующим линиям, двух подстанций 330 кВ Княжегубская и Лоухи, а также двух распределительных пунктов 330 кВ Борей и Каменный бор.

От Кольской АЭС воздушные линии протянутся на 1050 км до подстанции 330 кВ Тихвин – Литейный. Вторая цепь в полтора раза увеличит пропускную способность Кольско-Карельского транзита, что повысит надежность выдачи мощности Кольской АЭС, ГЭС Серебрянского каскада и вновь вводимой Кольской ВЭС потребителям северо-западных регионов России.

«Для Мурманской области особенно значимо то, что вторая цепь транзита значительно повысит надежность региональной энергосистемы. Это значит, что Кольская энергетическая система больше не будет изолироваться даже в случае возникновения внештатных ситуаций или ремонта одной воздушной линии», – отметил Юрий Сердечкин.

Две подстанции, а также воздушные линии КАЭС – Княжегубская №2 и Княжегубская – Лоухи №2 уже построены и введены в эксплуатацию.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мурманская делегация в составе Юрия Сердечкина, заместителя министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алëны Кузнецовой, а также представителей ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола» осмотрела РП 330 кВ Борей и Каменный бор в Карелии. Объекты находятся в завершающей стадии строительства, проведено комплексное опробование оборудования. «Северный транзит» планируется реализовать до конца 2021 года.