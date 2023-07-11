Вторая «Экожизнь» - уже не мусор, а музейный экспонат

Как отметили организаторы, все работы, представленные на конкурс, были по-своему яркими и оригинальными: игрушки, декоративные украшения, подставки для ручек, и даже платья, скульптуры и значки. Как показала практика, простор для творчества поистине безграничен.

В АО «Мурманский морской торговый порт» подведены итоги конкурса «Экожизнь» - дай вторую жизнь мусору». Его организовал и провёл Молодёжный совет АО «ММТП», а участниками впервые стали и взрослые работники предприятия, и их дети.

«Наша главная цель состояла в том, чтобы мы ещё раз задумались о важности бережного отношения к природе, сокращению нагрузки на неё. Для этого мы постарались пробудить творческую фантазию и помочь посмотреть на привычные вещи свежим взглядом», - сказала председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Как отметили организаторы, все работы, представленные на конкурс, были по-своему яркими и оригинальными: игрушки, декоративные украшения, подставки для ручек, и даже платья, скульптуры и значки. Как показала практика, простор для творчества поистине безграничен.

«Мы регулярно участвуем в подобных конкурсах в школе. А в нашей семье любят вместе посидеть вечером и заняться творчеством», - рассказали диспетчер по маневровым операциям грузового района №1 дирекции железнодорожного транспорта АО «ММТП» Любовь Дедицкая и её сын Владимир.

Победителями конкурса признаны:

4-5 лет - 1 место – Анна Кочеткова; 2 место – Варвара Минко; 3 место – Ксения Сусленкова, Виктория Сусленкова.

6-8 лет - 1 место – Даниил Петров; 2 место – Егор Еремеев, Александра Лёвина; 3 место – Александра Смирнова.

12-13 лет - 1 место – Никита Логинов; 2 место – Алиса Емельянова; 3 место – София Вершкова, Владимир Дедицкий.

Среди сотрудников - 1 место – Катарина Мозговая; 2 место – Алена Буга; 3 место – Анастасия Сидорова.

Приз зрительских симпатий получил Алексей Сидоров, а его папа – тоже Алексей Сидоров, который трудится докером-механизатором укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2, был отмечен в номинации «Мастер на все руки».

Увидеть работы участников конкурса «Экожизнь» - дай вторую жизнь мусору» можно будет в течение ближайших двух недель в Музее АО «ММТП».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252427%2Fwall-149919532_3291