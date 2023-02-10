Вторая молодость мурманского отдела ЗАГС

В мурманском отделе ЗАГС завершён ремонт. Работы начались в середине ноября 2022 года. Ремонт затронул все кабинеты сотрудников. Там производилась окраска стен, в некоторых кабинетах заменили напольное покрытие, в одном поставили новые окна. Также обновили общий коридор на первом этаже и кабинет архива.

Сегодня отдел ЗАГС посетил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— Очень важно, чтобы в помещениях отдела ЗАГС было удобно и комфортно и горожанам, и сотрудникам. К лету этого года планируем установить в залах новую современную систему кондиционирования, — отметил Юрий Сердечкин

Напомним, первый этап ремонтных работ в помещениях отдела ЗАГС прошел в 2021 году. Тогда изменения коснулись холла и залов для проведения церемоний бракосочетания на втором этаже.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24348&page=1