Вторая жизнь северных сказок: выступления проекта «Сказки Севера» можно увидеть онлайн

Вторую жизнь сказкам северных народов подарил проект «Сказки Севера» – серия визуально-музыкальных композиций по мотивам традиционных историй, мифов и легенд. Организаторы – художница песочной анимации Людмила Семенова и музыканты этнической группы «Атма» – в этом году получили губернаторский грант на реализацию.

Первоначально артисты рассчитывали выступать вживую, однако из-за пандемии эту задумку пришлось скорректировать. Проект успешно реализуется – уникальные выступления идут в онлайн-формате.

В проекте используются алеутские, саамские и чукотские сказки. По словам авторов, эти народы, хоть и традиционно обитают на Севере, отличаются по темпераменту, обычаям, верованиям и мировоззрению.

Первые показы прошли на площадках Мурманской областной научной библиотеки и Дома культуры Ленинского района в октябре и ноябре. Алеутская сказка про ворона Кутха больше похожа на миф о сотворении мира, человек там – лишь малая и часть природы. Посмотреть запись можно по ссылке: https://vk.com/lendk51?w=wall-43112741_12535

Как сообщает региональное Министерство культуры, чукотская сказка «Храбрый вай» рассказывает зрителям, о покорении сурового северного моря и его обитателей человеком, её следующий показ – 19 декабря в 16 часов на канале проекта.

В конце декабря зрители увидят новую саамскую историю «Дочь луны» – она сложилась из нескольких самостоятельных произведений и будет состоять из двух эпизодов. Присоединиться к трансляциям можно на канале проекта 25 декабря в 17.30 и 29 декабря в 16.00.

«Волшебная атмосфера, рождающаяся на наших выступлениях – одна из важнейших целей творчества. Мы с нетерпением ждём окончания пандемии, чтобы выпустить наши сказки из онлайн-формата и поделиться этим со зрителем», – сказала организатор проекта Людмила Семенова.