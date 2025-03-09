Второе воскресенье марта в России отмечают День работников геодезии и картографии

Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ №1867 от 11 ноября 2000 года. В 2025 году он выпадает на 9 марта.

Истоки празднования уходят корнями в эпоху Петра I. Именно в марте 1720 года был подписан указ, который положил начало картографической съёмке в Российской империи. Позже, после Октябрьской революции, 15 марта 1919 года Совнарком РСФСР издал декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления» при Научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства республики.

Геодезия - это область науки, изучающая форму, размеры и модели Земли, системы координат, а также методы измерения гравитационного поля планеты. Ее важнейшая задача - создание опорных геодезических сетей, которые позволяют точно определять координаты любых точек на Земле.

Картография, в свою очередь, занимается созданием и изучением методов отображения земной поверхности, природных и социальных явлений на картах, атласах, глобусах и других картографических материалах. Картография служит мостом между человеком и окружающим миром.

«Труд картографов и геодезистов всегда был и остаётся крайне важным. В наши дни эти специалисты особенно востребованы, ведь их работа требует высокой точности и профессионализма. Желаем коллегам успехов и новых достижений в работе!», - сказала руководитель мурманского Росреестра Анна Бойко, поздравив работников отрасли с их профессиональным праздником.