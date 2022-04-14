Второклассница из Мурманска и АО «Ситиматик» будут вместе продвигать хештег #НаСевереРазделяй

Ученица 2-го класса гимназии №8 Мурманска Василиса Кадасемчук в рамках школьного проекта, посвященного раздельному сбору мусора, придумала хештег #НаСевереРазделяй. В Мурманском филиале АО «Ситиматик» поддержали инициативу Василисы, и теперь школьники и крупнейший в Арктической зоне России региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будут вместе продвигать идею экологически грамотного поведения.

Как сообщила педагог Василисы Алина Федорова, вопросам экологии в учреждении уделяется большое внимание – для детей регулярно проводят разнообразные мероприятия, позволяющие воспитать бережное отношение к природе.

«Мы с Василисой в рамках проекта проводили два анкетирования, которые показали, что в ее классе 90% семей готовы раздельно собирать мусор, но только 40% делают это постоянно, так как не имеют рядом с домом специальных контейнеров для утилизации, – отметила Алина Федорова. – После акции по сбору батареек и беседы, которую проводила с детьми Василиса, интерес к этому вопросу у детей существенно вырос».

Проект Василисы готов к защите, она состоится на гимназическом конкурсе 21–23 апреля. Затем его планируют направить на Всероссийский онлайн-конкурс проектных работ. В следующем учебном году ученица намерена вместе с Мурманским филиалом АО «Ситиматик» организовать в гимназии сбор пластиковых отходов, в том числе полиэтиленовой пленки, которая впоследствии может быть использована для производства парковых скамеек, тротуарной плитки, кашпо для цветов и других малых архитектурных форм, способных украсить заполярные парки и скверы.

Создание условий для перехода к раздельному сбору отходов – это важнейшее направление деятельности АО «Ситиматик». На протяжении последних двух лет на территории региона проводится работа по развитию инфраструктуры для осуществления раздельного сбора отходов. В частности, с осени 2021 года Мурманский филиал АО «Ситиматик» уже установил 300 сетчатых контейнеров для сбора пластиковых бутылок в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске и Ловозере. В текущем году планируется установка еще 200 сетчатых контейнеров. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту полигона захоронения отходов и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области. Кроме того, в настоящее время на площадке Экотехнопарка строится производство по переработке старых автомобильных шин.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Ситиматик».