Второй День Арктического инвестора пройдёт в Оленегорске

День Арктического инвестора – уникальный для России формат мероприятия, впервые прошедший в Мурманске в сентябре прошлого года. Он заслужил высокую оценку участников, было принято решение проводить тренинг ежеквартально, каждый раз в новом муниципалитете.

«Расширение географии мероприятия – это не просто охват большего числа предпринимателей и инвесторов, но и концентрация внимания на тех точках роста, которые есть в регионе. Наша цель – показать, что инвестировать в Мурманскую область не только перспективно, но ещё и выгодно», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

На тренинг-курсе в Оленегорске участникам расскажут об Арктических льготах, мерах поддержки в Мурманской области и работе «одного окна» для инвестора. Презентуют успешные кейсы резидентов Арктической зоны РФ, а также инвестиционные возможности города Оленегорска.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках экспертной сессии спикеры расскажут об особенностях льготного налогообложения и ведения бухгалтерского учета, как получить земельный участок без проведения торгов, а также проконсультируют об условиях предоставления льготного кредитного займа для резидентов АЗРФ.

Трансляция мероприятия будет организована на официальных страницах правительства Мурманской области в социальных сетях. Зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн на канале «YouTube».