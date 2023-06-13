Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт 23 июня

23 июня в Мурманской области пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие будет проходить на восьми площадках в нескольких муниципальных образованиях региона.

Пройти собеседование, наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, получить совет, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии можно будет на площадках в Мурманске, Кировске, Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, Ковдоре, Коле и Никеле.

Тысячи вакансий на ярмарке представят более 100 организаций, в том числе ведущие предприятия региона – АО «Кольская ГМК», АО «Апатит», АО «Северно-Западная Фосфорная Компания», АО Ковдорский «ГОК» и АО «Мурманский морской торговый порт». Кроме того, соискатели смогут узнать о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие около 2 тысяч человек. Второй этап в дополнение к традиционному очному формату предполагает проведение различных активностей и экспертных событий. Так, например, в Мончегорске для посетителей будет работать презентационная площадка «Креативный кластер Арктики – монетизация хобби в креативных индустриях», в Мурманске соискатели могут посетить лекцию о востребованных профессиях на региональном рынке труда, Ковдоре – семинар о мерах поддержки для начинающих предпринимателей», — рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Специально для федерального этапа на портале «Работа России» будет проводится 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы. В общей сложности около 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по актуальным темам рынка труда.

Марафон начнётся в 7.00 по московскому времени и продлится до 16.00. Стартовая площадка запланирована во Владивостоке, где пройдут две онлайн-сессии, посвященные вопросам трудоустройства выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке. В Екатеринбурге пройдёт обсуждение о том, как привлечь молодёжь в нестоличные регионы, а в столице развернется дискуссия про рынок труда в целом, включая новый закон о занятости. Завершится марафон в Туле, где пройдут 3 модуля, один из которых ознакомит участников с возможностями трудоустройства в промышленности, а два — с возможностями центров занятости.

Для удобной навигации по обширной программе ярмарки трудоустройства создан информационный путеводитель. Для того, чтобы правильно выбрать мероприятие, необходимо зайти в раздел и узнать о локациях на площадках проведения ярмарки.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, Мурманская область вошла в число 17 пилотных регионов, где в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект по комплексной модернизации службы занятости. Карьерные консультанты центра занятости на ярмарке трудоустройства помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учётом вашей жизненной ситуации.

Фото: https://gov-murman.ru