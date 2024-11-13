Второй фестиваль «Арктическая сцена» в Мурманске объединит театральные коллективы пяти стран

С 15 по 22 ноября в Мурманске пройдёт одно из самых значимых культурных событий года – второй Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». Мероприятие организовано областным драматическим театром в рамках плана «На Севере – жить» при поддержке областного правительства и регионального отделения Союза театральных деятелей России.

В течение недели на региональных театральных площадках коллективы 14 театров России, Беларуси, Армении, Казахстана и Сербии покажут лучшие спектакли, которые будет оценивать высокопрофессиональное жюри: мастера сцены, практикующие театральные деятели, педагоги высшей школы, ведущие театроведы России. В их числе народная артистка России и актриса Московского театра «Et Cetera» Людмила Дмитриева, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств России, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок, театральный критик и арт-директор Псковского академического театра имени Пушкина Андрей Пронин, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Академического Драматического Театра имени Комиссаржевской Виктор Минков, а также актёр театра и кино, номинант премии «Золотая маска» Максим Блинов.

Также будет работать альтернативное жюри, которое осуществляет независимую оценку конкурсных спектаклей, награждает победителей специальными призами и вручает приз зрительских симпатий «Сердце зрителя». В состав альтернативного жюри войдут известные и успешные люди города Мурманска, которых объединяет любовь к театру.

Узнать подробную программу можно на сайте фестиваля https://арктическаясцена.рф/.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, первая «Арктическая сцена» проводилась в 2022 году, приняла 316 участников, вручила ровно сто наград и собрала свыше 4 тысяч зрителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/